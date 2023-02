Por Wesley Silas

Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara Valdônio Rodrigues (PSB) destacou a harmonia entre os poderes e com a união entre os deputados que representam a região sul do Tocantins.

“O bom é que todos vocês deputados presentes aqui desmontem os palanques, se preocupem com o Gurupi”, Zezinho da Lafiche

A abertura do ano legislativo foi marcada por muito simbolismo envolvendo a defesa das parcerias entre os poderes legislativos municipal, estadual e federa, e os poderes Executivos Estadual e Municipal. Ao assumir a liderança da prefeita Josi Nunes na Câmara Municipal no lugar do vereador André Caixeta, o vereador Zezinho da Lafiche aproveitou para justificar a ausência do deputado Eduardo do Dertins por problemas de saúde de sua mãe, e em seguida destacou o fortalecimento político de Gurupi na Assembleia Legislativa no Palácio Araguaia.

“Eu fico muito alegre por saber que Gurupi hoje encontra-se muito bem representado onde há muito tempo não acontecia. Temos o vice-governador Laurez, temos três deputados estaduais. O bom é que todos vocês deputados presentes aqui desmontem os palanques, se preocupem com o Gurupi e, de mãos dadas, possam unir em prol dos interesses do município e isso é muito importante”, disse Lafiche.

“O nosso governador tem demostrados por onde anda que ele é parceiro”, vereadora Débora Ribeiro

Uma das líderes da oposição, vereador Débora Ribeiro também comentou sobre o fortalecimento político de Gurupi depois das últimas eleições. Após cumprimentar os deputados Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, saiu em defesa do governador Wanderlei Barbosa e dos deputados Léo Barbosa.

“O nosso governador tem demostrados por onde anda que ele é parceiro e está pronto para abraçar todos os municípios […] Todos aqui são sabedores que durante a campanha eleitoral eu estive com o deputado Léo Barbosa que teve em Gurupi 731 votos e ele já relatou sobre o seu compromisso somando forças com os nossos deputados (Gutierres, Eduardo Fortes e Eduardo do Dertins) para trabalhar por Gurupi e honrar os votos que ele recebeu”, disse.

“Vamos está trabalhando juntos e unindo”, Eduardo Fortes

Eleito com o maior número de votos em Gurupi, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) comentou sobre uma audiência ocorrida nesta semana em Brasília com o ministro da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Mapa) Carlos Fávaro, ocasião em ele apresentou o seu projeto de hortas comunitárias e confirmou a presença do ministro na 23ª Agrotins que acontece no período entre 16 a 20 de maio. Em seguida ele defendeu a importância da união dos políticos eleitos em defesa do desenvolvimento econômico e social de Gurupi.

“Vamos está trabalhando juntos e unindo o poder Legislativo Municipal com a Prefeitura Municipal, Governo do Tocantins, Assembleia Legislativa e o Governo Federal. […] Vocês podem ter a certeza que eu e o Gutierres vamos estar trabalhando muito, independente de partido, porque é hora de união para trazer os benefícios públicos para Gurupi que só tem a ganhar e crescer e precisa desta união consolide no desenvolvimento econômico e social”, disse.

“Vivemos em um momento como nunca tivemos aqui em Gurupi”, Gutierres Torquato

Após assumir o cargo de deputado como suplente e se eleger em 2022, o deputado Gutierres Torquato (PDT) também seguiu o seu discurso em tom apaziguador entre a classe política, independentemente da cor partidária.

“Aqui vejo o meu amigo (Eduardo Fortes) e companheiro de várias caminhadas a quem tenho grande respeito que hoje contribui muito na Assembleia Legislativa. Isso é bom demais porque vivemos em um momento como nunca tivemos aqui em Gurupi como foi mostrado no dia de ontem, quando vimos o governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira, juntos com a prefeita municipal, Josi Nunes, e com os deputados estaduais defendendo a importância do desenvolvimento econômico da nossa região, como aconteceu com o Volney durante apresentação de um projeto de investimento que não é mais um sonho, mas uma realidade com investimentos de R$ 45 milhões no polo de cargas da ferrovia Norte-sul em Gurupi que vai gerar muitos empregos”, disse Torquato.

“Temos que unir força para o bem de Gurupi”, Josi Nunes

Em um discurso de quase 2 horas, a prefeita Josi Nunes deixou sua mensagem aos vereadores, enfatizando em parte, a importância da parceria entre toda classe política municipal, estadual e federal.

“Gurupi ficou por muito tempo sem nenhum representante da Assembleia Legislativa e agora temos dois. Já os visitei e a nossa fala é a mesma de parceira porque temos que unir força para o bem de Gurupi, independente de posição partidária. Eu quero agradecer o carinho de vocês dois (Gutierres e Eduardo Fortes) que nos receberam na Assembleia Legislativa e nós vamos nos encontrar sempre porque a defesa do povo de Gurupi está nos legislativos municipal e estadual, nos Governos Estadual e Federal”, disse a prefeita que destacou outras parcerias. “Temos parceria com a Câmara Municipal, com o Governo Federal, com a nossa Bancada Federal, com o Governo do Estado, com nossos deputados estaduais, com o Sistema S, com a ACIG, CDL, enfim, com todo o setor produtivo, com as nossas instituições de ensino, pois entendemos que somente unindo forças é que teremos êxito nos nossos projetos”, citou.

Discursos apaziguadores

Depois de 40 dias que o governador Wanderlei Barbosa e seu vice, Laurez Moreira e 09 dias da após os deputados estaduais, federais e a senadora Dorinha Seabra terem assumidos o poder. Chegou a vez do enfrentamento dos problemas. Um exemplo de boa intenção foram as falas do governador Wanderlei Barbosa durante visitas ao sul do Tocantins nesta semana em que ele fez discursos apaziguadores indicando que desceu do palanque. Nesta mesma linha segue o seu vice, Laurez Moreira e a prefeita Josi Nunes que não tem poupado em suas falas a importância das parcerias entre o Estado e Município em devesa do bem comum.

Confira abaixo os discursos: