Os vereadores André Caixeta, Davi Abrantes, Jair do Povo, Ivanilson Marinho, Rodrigo Maciel, Ronaldo Lira e Zezinho da Lafiche estão em Brasília nesta semana com objetivo de levar aos deputados federais e senadores do estado as demandas de recursos para o município gurupiense.

da redação

Em visita ao senador Eduardo Gomes e ao deputado federal Carlos Gaguim, os vereadores solicitaram recursos para infraestrutura urbana, criação do Centro de Iniciação de Esporte, cobertura no estádio Resendão, liberação

de recursos para a construção de casas populares, emenda parlamentar para aquisição de um caminhão para desenvolver o projeto PALCO CULTURA em todos os setores na cidade, dentre outras demandas.

“Esta agenda política em Brasília tem como foco obter recursos para Gurupi, pois sabemos da importância das parcerias a nível estadual e federal nas conquistas de investimentos para o bom desenvolvimento da cidade”, destacou o vereador André Caixeta.

A comitiva esteve presente na embaixada do Egito e participaram de uma reunião com o embaixador no intuito de alinhar laços comerciais e investimentos entre o país e a cidade. “Seguimos trabalhando em prol de Gurupi e nesta viagem queremos levar notícias boas para a população, por isto estamos solicitando apoio dos nossos representantes no Congresso Nacional”, disse o Presidente da Câmara, Rodrigo Maciel.

Os parlamentares realizaram ainda visita aos gabinetes do senador Irajá Abreu, deputada Dorinha Seabra e deputado federal Osires Damaso.