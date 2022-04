Share on Twitter

O deputado estadual Eduardo do Dertins (Cidadania) terá o apoio de quatro vereadores em Gurupi em prol da sua reeleição. O deputado que já tinha o apoio dos vereadores Zezinho da Lafiche (Avante) e Matheus Monteiro (Cidadania) disse que tem agora o apoio de Ronaldo Lira (PSC) e Rodrigo Ferreira (Podemos).

Por Régis Caio

Além destes parlamentares Eduardo do Dertins terá ainda o apoio do ex-vereador Ataide Leiteiro e conseguiu ainda filiar o ex-vereador Wendel Gomides, que deixou o PSB de Amastha para ingressar ao Cidadania. Gomides é pré-candidato a deputado estadual no partido que é presidido por Dertins.