por Wesley Silas

Segundo publicação do próprio site da Câmara de Vereadores de Gurupi, o Poder Legislativo Municipal tem como funções: elaborar leis, fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo (Prefeitura) e sugerir ações e melhorias para a cidade. Apesar dos poderes serem considerados independentes, os vereadores de apegaram na “função de sugerir” para alertar o Executivo sobre o distanciamento de alguns secretários para atender as reinvindicações dos edis.

“A nossa prefeita tem o maior desejo do mundo de fazer a melhor gestão aqui na cidade de Gurupi e ela tem capacidade. Agora, do que adianta a nossa prefeita, visitar gabinete por gabinete na Bancada Federal em Brasília buscando recursos de bancada para a nossa cidade para não deixar ir para Araguaína e deixar sua equipe aqui de braços cruzados”, disse Zezinho da Lafiche.

Sem surpresa, a vereadora e líder minoritária da oposição, Marilis Fernandes, agradeceu seus pares por “reconhecer ineficiência na gestão”, seja da situação ou oposição pelas críticas e disse que representa o que ela sempre manifestou. “Uma coisa que eu venho sempre batendo nesta mesma indignação e que agora eles estão reconhecendo”, disse em uma breve fala.

A oposição na Câmara de Gurupi fala muito pouco, Ivanilson

O líder da prefeita Josi Nunes na Câmara Municipal, vereador Ivanilson Marinho, rebateu as críticas da vereadora Marilis e disse não acreditar na existência da oposição na Câmara. Ele acredita que o alvoroço na repercussão dos discursos se deu devido as pessoas não acompanharem os trabalhos do Poder Legislativo decorrente ao horário ou da falta de adaptação das linhas de transmissões da Sessões ao vivo. Para ele não existe ineficiência na gestão, mas as críticas fazem parte para correção de “detalhes administrativos”.

“O que os vereadores de Gurupi fizeram na quinta-feira, 11, eles fazem todos os dias seja visitando as secretarias ou junto aos secretários municipais. A nossa cobrança sempre existiu e eu estou no terceiro mandato de vereador e nunca deixei de cobrar aquilo que fosse bom à comunidade e para a minha cidade. Os vereadores exerceram, somente, o seu papel. As pessoas têm impressão que a Câmara de Gurupi só tem voz quando a oposição fala e nós não temos oposição em Gurupi e, se ela existe hoje na Câmara de Gurupi ninguém entende. Então, os vereadores exerceram o seu poder de voz e de voto na representatividade. Não existe ineficiência na gestão e o que existe são detalhes administrativos que é preciso ser corrigido e isso acontece no início da gestão”, disse.

Ivanilson fez questão de lembrar sua experiência depois de participar de dois mandatos na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira e agora do mandato da prefeitura Josi Nunes. Vale lembrar que no segundo mandato do ex-prefeito Laurez, a Câmara só tinha, praticamente, o ex-vereador Sargento Jenilson na oposição.

“Eu estou no terceiro mandado de vereador e asseguro, apesar de não gostar de referir a gestão anterior, lembro que ela demorou quase três anos do primeiro mandato para dizer [para quer veio]. Eu quero dizer é que uma Câmara sem oposição acaba acontecendo estes embates fortes. Sem desrespeitar nenhum secretário colocamos bem claro que o nosso compromisso é com a cidade de Gurupi e se tiver algum secretário ou servidor que não tenha o espírito público, a voz dos vereadores será uma só para que ele possa procurar outra coisa para fazer porque ele não tem afinidade para isso”, disse.

O líder da prefeita na Câmara defendeu que o fato de seres aliados não impede deixar de cobrar, nem que as cobranças sejam duras.

“Isso não diminui o nosso relacionamento com a gestão municipal, muito menos com a prefeita municipal. Não teve nenhum tipo de fala da prefeita Josi Nunes com relação a nossa manifestação, ao contrário, ela está lá para ser cobrada como todos os secretários e não nos furtaremos disso”, disse.

Câmara sem oposição

Mesmo tendo a vereadora Marilis na oposição, Ivanilson considera não existir oposição à prefeita Josi Nunes na Câmara.

“A Câmara de Gurupi não tem oposição e, ao contrário do que eu ouvir da fala da vereadora Marilis [sobre críticas a secretários] não estava sendo falado por ninguém naquela Câmara Municipal, eu acredito que todos têm vontade de estar trabalhando pela cidade de Gurupi […] Estamos lá para servir, para votar projetos importantes, em urgência e para fazer Sessões Extraordinária, mas asseguro: o que aconteceu na quinta-feira passada não foi porque a oposição na Câmara falou, até porque a oposição na Câmara de Gurupi fala muito pouco”.

Críticas construtivas

Para o chefe de gabinete da prefeita, Sidney, conhecido como Sidão, defendeu que não existe tamanha insatisfação em relação aos secretários e o momento é de adequação das pastas.

“Estamos tranquilos e a Josi é muito democrática e recebe bem as críticas construtivas”, resumiu Sidão.