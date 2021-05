A vereadora Tânia Precata (PSD), apresentou à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, um Projeto de Lei que institui no calendário oficial de eventos do município, o dia 4 de maio como o Dia Municipal de Combate e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, Covid-19.

Por Redação

O projeto foi aprovado na Câmara e encaminhado para a sanção da prefeita de Miracema do Tocantins.

O projeto tem como objetivo estabelecer uma data para relembrar a importância da proteção pessoal e coletiva por meio de ações preventivas. Segundo Tânia, a intenção é despertar no poder público e na sociedade civil, a necessidade de estabelecer um novo padrão de comportamento e de responsabilidade social, pautado por uma rotina de atividades simples, mas eficazes.