Põe Wesley Silas

Na semana passada Lafiche deixou de apoiar o deputado federal, Eli Borgues, para declarar apoio ao o candidato a deputado federal, Filipe Martins (PL), que é filho do pastor e presidente das Assembleias de Deus Madureira no Tocantins, Amarildo Martins.

Outra decisão que reflete na confusa simbologia desta campanha em meios há tantas troca-trocas de apoio foi mostrada durante o comício do governador Wanderlei Barbosa, do seu vice, Laurez Moreira e da senadora, Dorinha Seabra (UB), quando Zezinho mostrou que abandonou o barco de Irajá para fortalecer o do governador Wanderlei Barbosa.