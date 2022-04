Da redação

O vereador de Jaú do Tocantins, Washington do Laticínio, esteve nesta segunda-feira, 25, acompanhando o deputado estadual Gutierres Torquato durante agenda no sul do estado.

Washington esteve participando do Programa Tribuna do Povo na Rádio Nova FM de Gurupi juntamente com o deputado. “Estamos levando as demandas da nossa Jaú para o Gutierres que tem atendido nossos pedidos na Assembleia Legislativa. São pedidos nas áreas de saúde, esporte e infraestrutura”, destacou o vereador.