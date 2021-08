A prefeita Josi Nunes anunciou recentemente em suas redes sociais a adesão do vereador Valdônio Rodrigues (PSB) que agora passa a fazer parte do grupo da base da gestora municipal.

da redação

“Bem-vindo a equipe vereador”, anunciou Josi Nunes em suas redes sociais. Valdônio está no seu terceiro mandato e já foi presidente da Casa de Leis no biênio 2017 e 2018. Neste ano, antes de passar para a base do grupo da prefeita, ele estava atuando de forma independente no legislativo.