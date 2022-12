Por Redação

Vereador mais bem votado, na história política de Cariri, Elton Moreira Alves (DEM), com 351 votos nas eleições de 2020, o “Tetim do Açougue”, foi eleito presidente na chapa 2 com 6 votos a 3, vencendo a chapa 1, que tinha como candidato à presidência o vereador Júnior Chaveiro.

Em seu primeiro mandato legislativo, o vereador Tetim, contou com o apoio do atual presidente, professor Ederson Soares, para chegar à presidência da Câmara de Cariri.

Em suas palavras, o vereador agradeceu e reafirmou o compromisso com o trabalho transparente que é realizado pelo atual presidente, professor Ederson, que ficou à frente do Legislativo caririense por dois mandatos.

“Agradecer a Deus, a minha família, à população caririense que confiou o voto para estar vereador, agradecer aos meus colegas parlamentares que me confiaram essa missão. O presidente Ederson fez um excelente trabalho à frente desta Casa e compõe a nova mesa diretora. Com toda certeza será um trabalho em parceria com todos os vereadores. Vamos dar continuidade aos trabalhos de desenvolvimento com transparência e sempre pautados pelo compromisso de sermos os fiscais da população”, enfatizou Tetim.

Em suas palavras, o atual presidente, destacou. “Missão cumprida com muito trabalho em prol da população caririense. Tivemos muitos avanços nesta Casa, sobretudo com valorização dos servidores, capacitação e qualificação dos vereadores, implantação da Escola Legislativa, da nossa Ouvidoria, aprovação de Leis importantes para o município, e tantas outras conquistas. Aproveito para agradecer a Deus, aos colegas vereadores, aos servidores e principalmente à população caririense. Nosso trabalho como presidente termina, e iniciamos hoje uma caminhada de muito mais trabalho por nossa comunidade, que merece muito mais”, argumentou professor Ederson.

Também foram eleitos na chapa vencedora, vereador Charles na vice-presidência, vereadora Vanusa, 1º secretária, vereador professor Ederson, 2º secretário e vereador Mineiro, 1º Suplente.

A posse da nova mesa diretora acontece no dia 1º de janeiro de 2023.