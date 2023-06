Share on Twitter

Por Redação

A equipe do vereador organizou uma ampla variedade de serviços, como aferição de pressão arterial, vacinação, teste de glicemia, orientação nutricional, cuidados odontológicos infantis, prevenção contra o câncer, cortes de cabelo, design de sobrancelha, pula-pula, algodão doce, campeonato de golzinho, pintura artística no rosto das crianças e muito mais. O evento contou com a participação de diversos profissionais e voluntários que se dedicaram incansavelmente para proporcionar momentos de cuidado e diversão para os moradores.

O Setor Bela Vista se mostrou receptivo e participativo, demonstrando a importância dessas ações para a comunidade. O vereador Rodrigo Maciel expressou sua gratidão à população pela presença e participação nessa iniciativa tão significativa.

“É gratificante ver o engajamento e o sorriso no rosto das pessoas que são beneficiadas com esse projeto. Nosso objetivo é levar cuidado e alegria para todos os bairros de Gurupi”, destacou o vereador.

O sucesso do evento também foi possível graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Gurupi, da Cooperfrigu Alimentos, dos voluntários incansáveis e da equipe do gabinete do vereador Rodrigo Maciel. O trabalho conjunto entre essas entidades mostra a importância da união de esforços para transformar a realidade das comunidades.

O vereador reforçou sua determinação em fazer a diferença e trabalhar com transparência e resultado em seu mandato. “Estamos comprometidos em promover ações que tragam benefícios reais para a população de Gurupi. O projeto ‘Gabinete até você’ é apenas o começo de uma série de iniciativas que estamos planejando para levar cidadania e melhorias para todos”, ressaltou Rodrigo Maciel.

O projeto “Gabinete até você” tem sido uma verdadeira inspiração e exemplo de como a política pode ser exercida com dedicação e empatia. A população de Gurupi se sente cada vez mais próxima de seus representantes, que demonstram compromisso em atender às necessidades e promover o bem-estar dos cidadãos.

Com essa ação no Setor Bela Vista, o vereador Rodrigo Maciel reafirma seu compromisso com o povo de Gurupi e segue em sua missão de levar cuidado, atenção e alegria aos bairros da cidade. A iniciativa serve como um lembrete de que pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas.