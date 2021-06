Por Wesley Silas

Ramon do Salmeiron (MDB) foi acompanhado do presidente do PA Grota do Laje, Vanderlan Marques de Araújo, conhecido por Dilan do S, o presidente do PA Recanto, Osmar e tiveram a oportunidade de apresentar a demanda dos assentados para a superintendente do Incra do estado do Tocantins, Eleusa Maria Gutemberg.