A indicação foi apresentada na Câmara Municipal no dia 04. Nela o vereador, Davi Abrantes (PTB) solicita a criação de uma comissão para análise averiguação/fiscalização dos contratos firmados pela prefeitura com empresas prestadoras de serviços durante a gestão do ex-prefeito Laurez Moreira.

Por Wesley Silas

Segundo Abrantes sua intenção é verificar se houveram ilicitude nos contratos do ex-prefeito.

“Quando me refiro a uma comissão para análise de contratos entre a Prefeitura e empresas dos últimos anos, digo: averiguarmos a licitude de todos os atos do Executivo, não realizo acusações ao ex-prefeito, mas ele como agente público sabe que somos responsabilizado por todos os nossos atos, mesmo após os nossos mandatos, afirmo defender, veementemente, a transparência e a licitude de todos na administração pública. Sabemos que tivemos a situação de calamidade pública declarada pelo município, mas mesmo nessa situação devemos continuar com a transparência e legalidade das ações”, explica o vereador.