Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O Professor Welice Cardoso, vereador no segundo mandato, integrante do Partido Solidariedade (SD), foi eleito o novo presidente da Casa Legislativa lagoense, tendo como vice, o vereador Nelvi Teixeira Carlos, do Partido Democratas (DEM).

A chapa eleita é composta, ainda, pelos vereadores Denito Pereira de Carvalho – o Bitom, do Partido Progressistas (PP), e Davi Dias Reis, do partido Democracia Cristã (DC) 1º e 2º secretários, respectivamente.

Fonte: Zacarias Martins – Ascom/CMLC