Por Ascom Amastha

A candidatura de Carlos Amastha ao senado segue intensa com adesões de várias lideranças em todos os municípios do Tocantins. Todos com a convicção de que Amastha pode fazer muito mais pelo Estado. Em Araguaína, a campanha de Amastha ganhou a adesão de Aldair da Costa Sousa, o Gipão, que foi vereador por cinco mandatos na cidade, figura como uma das principais lideranças do Tocantins e nesta eleição concorre para deputado estadual.

“A pedido do próximo governador Ronaldo Dimas e do prefeito Wagner estou apoiando o nosso próximo senador Carlos Amastha. Amastha e Dimas foram os melhores prefeitos que o Tocantins já teve, governaram as duas maiores cidades do Estado, e fizeram excelentes gestões. Não resta dúvida, pelo histórico de suas gestões, que Amastha e Dimas são os melhores nomes para o senado e governo. Precisamos eleger esses homens que certamente farão uma gestão moderna e colocarão o Tocantins no trilho do desenvolvimento”, destaca Gipão que também tem muita força no meio evangélico.

“Certamente vamos ser os candidatos mais bem votados na região Norte, tudo isso fruto do apoio oficial do nosso próximo governador Ronaldo Dimas e do prefeito de Araguaína Wagner”, disse Amastha, destacando que é uma honra caminhar junto com o candidato a deputado estadual oficial de Dimas e Wagner, o Gipão. “Juntos por Araguaína, região Norte e por todo o Tocantins e tocantinenses”, concluiu.