Vereador Marcos Duarte solicita que shows do Aniversário do Tocantins sejam realizados também em Araguaína e Gurupi

Por Redação

O pedido vem em resposta à notícia de que o aniversário do Tocantins terá dois dias de shows com artistas sertanejos, pop e gospel, programados para acontecerem exclusivamente na Praça dos Girassóis, em Palmas, nos dias 5 e 6 de outubro, a partir das 19h.

Para o vereador Marcos Duarte, a celebração do aniversário do Tocantins não pode se limitar apenas à capital. “O Tocantins é um estado diverso e rico culturalmente, e todas as cidades merecem ser incluídas nas comemorações. Não podemos esquecer que o interior também faz parte da história e da identidade do nosso estado”, ressaltou.

“É hora de agir e fazer a nossa voz ser ouvida. O Tocantins não se resume apenas a Palmas, as cidades do interior também merecem participar dessas festividades. Vamos unir forças para tornar o aniversário do Tocantins um momento de celebração para todos os tocantinenses”, destacou o Vereador Marcos Duarte.

O governador confirmou a presença das duplas Maiara e Maraisa; Anavitória; Rick e Renner; e Débora e Gerúsia, além de Evoney Fernandes, Lauana Prado e Flaguim Moral, que se apresentarão na Praça dos Girassóis, na noite do dia 5 de outubro. Já a programação do dia 6 de outubro contará com a presença de artistas do segmento gospel, também na Praça dos Girassóis, em Palmas. São eles: Grupo Amém, Daniel e Samuel, Theo Rubia, Bruna Karla e Cassiane.