Por Redação

Jair que almejava uma candidatura na entidade, inclusive com adesão do deputado federal Carlos Gaguim, disse que vai focar somente na candidatura do colega vereador Enoque, que esteve hoje em Gurupi visitando a Câmara da cidade juntamente com o atual presidente da UVET, o vereador Terciliano Gomes, também de Araguaína.