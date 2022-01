Share on Twitter

Por Wesley Silas

O ex-lider do ex-prefeito Laurez Moreira e atual líder da prefeita Josi Nunes comunicou nesta sexta-feira, 07, que deixará o cargo. A decisão de Ivanilson acontece no momento em que a prefeita Josi Nunes promove mudanças no quadro de secretariado e pressões voltadas ao cenário político de 2022.