O vereador de São Valério, Felipe Lopes, vem se destacando com seus projetos na cidade dentre eles o Horta Comunitária, que ajuda várias pessoas carentes.

da redação

Segundo o vereador, o projeto envolve mais de 250 famílias, que precisam de atenção especial, porém o plantio atende quase toda a comunidade de São Valério. O vereador de 23 anos destacou ainda outras ações que vem realizando na cidade.

“Já fiz ações como entrega de cesta básica, entrega de legumes, ovos, hortaliças, no dia das mães e dos pais, fora outras dezenas de vezes que realizamos essa Ação. Fizemos a limpeza no cemitério local, inclusive já consegui material de construção para a execução da obra da capela do cemitério, requerimento feito por mim. Já trouxe mais de 100 cursos profissionalizantes para os jovens e adultos da nossa comunidade, consegui trazer também o projeto instituto da visão, que realiza exames de vista totalmente gratuito”, disse.

O vereador destacou ainda que tem um sonho de ser prefeito na cidade. “É um sonho desde de criança de ser Prefeito de São Valério. Quando eu tinha 7 anos de idade, uma professora me perguntou o que queria ser quando crescesse, e respondi que queria ser prefeito, hoje me encontro na condição de vereador, trabalhando pelo meu sonho, para que eu tenha mérito de alcançá-lo. Hoje aos 23 anos de idade, me tornei um dos vereadores mais jovens do estado, e com certeza o vereador com mais sede de trabalho e de ajudar o município de São Valério“.