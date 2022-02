por Redação

Em sessão ordinária nesta terça-feira, 15, a presidente da Câmara de Palmas, vereadora professora Janad Valcari (Podemos), usou a tribuna da casa para confirmar que registrou denúncia no Ministério Público Estadual – MPE, sobre a situação da educação no município. Segundo relatou a parlamentar, vários Centros de Educação Infantil – CEMEI´s do município de Palmas estão em situação caótica, como o CEMEI Conto de Fadas, que conta com apenas seis servidores, quando necessita de pelo menos 30 profissionais para o seu devido funcionamento.

Outro fato abordado pela parlamentar foi à situação do CEMEI Amâncio José de Morais, que na semana passada precisou liberar as crianças por não ter profissionais trabalhando, obrigando os pais a voltarem para casa com os filhos. Ainda durante sua fala, Janad lembrou que na sessão de abertura do ano legislativo, a prefeita Cinthia Ribeiro declarou que 2022 seria o ano da educação em Palmas, porém está agindo diferente do discurso com total abandono e descaso.

Valcari citou ainda outra situação que é considerada grave e que gerou ainda mais motivos para que ela procedesse com nova denúncia junto ao Ministério Público Estadual – MPE. Trata-se da situação do CEMEI Mundo Feliz que está com as obras paradas por falta de recursos, como teria afirmado a secretaria de educação por meio de ofício encaminhado à vereadora, mesmo após já terem sido gastos na obra cerca de R$ 2 milhões de reais.

A vereadora disse que investigou e descobriu que o CEMEI já chegou a contratar três profissionais, além de mostrar um extrato de compra de produtos de limpeza, equipamentos de informática e até de eletrodomésticos, sendo que a unidade escolar ainda não tem nem previsão de conclusão da obra. “É um absurdo essa roubalheira passando aqui na nossa frente. Vamos ficar de olhos abertos”, finalizou Valcari.