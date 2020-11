Vários municípios da região sul atrasam apuração das eleições

Os resultados das eleições municipais nos municípios de Aliança do Tocantins, Gurupi, Formoso do Araguaia, Figueirópolis e Palmeirópolis continuam em atraso no sistema da Justiça Eleitoral.

por Wesley Silas

Os municípios que saíram na frente foram Cariri e Alvorada com reeleição dos prefeitos Júnior Marajó (DEM) e Paulo Antônio (DEM). Em Peixe com 92,8% das urnas apuradas, o atual prefeito José Augusto encontra-se na segunda posição com 33,70% com 1.766 votos, atrás de Cezinha (MDB) com 35,42% (1.856 votos) e Dr. Giovanni encontra-se na terceira posição com 28,53% (1.495 votos) e na terceira posição aparece o petista Wilton Maia com 2,35% (123 votos).

A Justiça eleitoral ainda não se manifestou sobre o atraso na apuração no municípios de Aliança do Tocantins, Gurupi, Formoso do Araguaia, Figueirópolis e Palmeirópolis.