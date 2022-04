Share on Twitter

Por Wesley Silas

O pedido de exoneração do Secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, para se filiar no PP, comandado pela senadora Kátia Abreu surpreendeu o grupo da prefeita Josi Nunes.

“Fui surpreendida com a decisão do Vânio ontem a noite. A senadora o convidou para ser candidato”, disse a prefeita.

A reportagem do Portal Atitude tentou ouvir Vânio Rodrigues por telefone, porém ele não atendeu nenhuma ligação.

O ex-secretário Municipal de Saúde da Prefeitura de Gurupi, Vânio Rodrigues de Souza, é natural de Dueré mas sua família escolheu Gurupi para morar. Na gestão de Laurez Moreria, ele deixou o cargo no dia 23 de outubro de 2018, com várias obras para inaugurar e, depois de ocupar pelo período de 21 meses foi sucedido pelo pré-candidato a prefeito, Gutierres Torquato e em seguida foi nomeado pelo governador Mauro Carlesse para assumir a direção do Hospital Geral de Araguaína. Em agosto de 2021 foi nomeado como Secretário Municipal de Saúde, pela prefeita Josi Nunes.