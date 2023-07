Por Wesley Silas

O aumento de 15 para 17 vereadores para o próximo pleito mostra que faltou a uniformização de um debate mais rigoroso e técnico na Câmara de Vereadores. Entraram novos nomes, mas nenhum deles considerados tão jovens conforme mostra as campanhas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em defesa da participação de jovens nas eleições. Em Gurupi, dos 15 vereadores, 13 têm idades entre 43 a 63 anos, sinalizando um eleitorado conservador, em que muitos lembram com saudosismo as legislaturas passadas.

Quem não aprovou!

Durante a aprovação do aumento dos vereadores apenas os vereadores Leda Perini, Rodrigo Maciel e André Caixeta, Matheus Monteiro foram contra a resolução que permitiu aumentar. Nos debate o vereador, Ivanilson Marinho chegou a sugerir se, caso alguns dos vereadores eleitos forem reeleitos na 16ª ou 17ª vaga, renunciassem, numa demonstração de confiança das urnas na aprovação eleitores.

Eleito Laurez para 2026

A disposição do vice-governador Laurez Moreira em ser um dos fortes nomes a disputar o próximo governo do Tocantins, devido o governador Wanderlei Barbosa ter sido reeleito e deverá pleitear uma vaga ao senador, afunila a disputa dos grupos pela prefeitura de Gurupi. Ao mesmo tempo, embora o deputado Eduardo Fortes ser considerado, neste momento, uma das principais ameaças da prefeita Josi Nunes, a aproximação do grupo Stival e do próprio deputado com a prefeita por meio de parcerias, poderá desestabilizar o cenário de uma disputa muita acirrada, desanimando seus opositores.