.A chapa Unidos por Gurupi do vereador Valdônio Rodrigues (PSB) foi eleita com 14 votos, para o biênio de 2023/202. A chapa do candidato foi a única concorrente à Mesa Diretora do Poder Legislativo. Ao contrário das eleições passadas que escolheu Rodrigo Maciel para presidente, desta vez não houve disputa entre os grupos do ex-prefeito, Laurez Moreira (PDT) e da prefeita Josi Nunes (UB).

Antes da votação a vereadora Leda Perine usou a Tribuna para manifestar descontentamento da forma como foi feita a composição de chapa e a eleição.

Valdônio Rodrigues está em sua terceira legislatura como vereador e já presidiu a Mesa Diretora da Câmara de Gurupi no biênio 2017/2018. O novo presidente reforçou que sua prioridade será para finalizar a construção da sede própria da Casa de Leis.

“Buscaremos continuar uma boa gestão e entregar para a sociedade gurupiense a sede própria desse legislativo no próximo ano”, declarou.

Rodrigues 40 anos de idade, natural da cidade de Parambu – Ceará, casado e pai de dois filhos, comerciante, empresário do ramo de energia solar. Reside em Gurupi desde de 1998.

Confira o discurso de Valdônio Rodrigues:

Durante os três mandatos de vereança na cidade de Gurupi, a gestão de Valdônio Rodrigues obteve destaque em todas as áreas, as mais em evidência foram para a infraestrutura, saúde e educação.

A prefeita Josi Nunes também esteve na Sessão, oportunidades em que ela deixou claro que deixou que os vereadores tivessem a liberdade de montar suas respectivas chapas, sem a presença do Executivo. Em entrevista ao Portal Atitude ela também comentou sobre o Projeto de Lei Complementar da Reforma Tributária.

Composição da Mesa Diretora

PRESIDENTE: Vereador Valdônio Rodrigues;

VICE- PRESIDENTE: Vereador Colemar Da Saborelle

1º SECRETÁRIO: Zezinho da Lafiche

2º SECRETÁRIO: Marilis Fernandes

1º SUPLENTE Rodrigo Ferreira

2º SUPLENTE Jair do Povo

Confira o discurso de despedida de Rodrigo Maciel

