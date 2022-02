Durante a sessão solene de abertura do ano legislativo, ocorrida na manhã desta terça-feira, dia 01, na Assembleia Legislativa, com a participação do governador interino Wanderlei Barbosa, para fazer a leitura da mensagem enviada pelo Poder Executivo aos deputados e tocantinenses, o deputado estadual Valdemar Júnior (MDB) elogiou a atuação do governador interino, hipotecando o seu total apoio ao governo.

“Me alegra de maneira ímpar ouvir hoje a sua mensagem na condição de governador do estado, por alguns motivos. Um por você ser um tocantinense nato e outro, porque o seu discurso vem de encontro com as suas ações, sintonizada com a praticidade e realidade efetiva”, enalteceu.

O deputado fez questão de frisar que, já foram feitas muitas ações por parte de Wanderlei, durante o seu governo interino, reconhecendo os seus esforços e trabalho junto ao estado e municípios. “Podemos observar que muito já foi feito, nesses seus 102 dias de governo. Isso gera em todos nós políticos e sociedade tocantinense, expectativas e uma esperança muito grande”, destacou.

Valdemar também se comprometeu em levar o seu apoio ao governo, no sentido de destinar emendas parlamentares para a saúde, ação social e esporte. Vamos destinar emendas para realização de cirurgias eletivas, fiz isso em 2021 e em 2020 e vou fazer também no ano de 2022. Quero também lhe ajudar com as ações sociais destinando emendas parlamentares, o que já venho fazendo nos últimos dois anos, em função de todo este problema que estamos enfrentando, ocasionado pela pandemia. Vamos também realizar a Copa Sudeste no estado, para que se possa reativar o esporte no Tocantins”, afirmou.

Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN)

Ainda em sua fala, Valdemar Júnior pediu ao governador Wanderlei a construção de um novo hospital em Porto Nacional, lembrando que muito tem sido feito pelos hospitais do estado e pela Saúde do Tocantins, mas que Porto merece e necessita de um novo hospital público. “Peço ao senhor em nome dos deputados portuenses um novo hospital para Porto Nacional. Não quero aqui lhe pedir para este ano, porque sei que não temos condições, porque não temos recursos”, disse.

“Tendo convicção absoluta da esperança e expectativa que o povo tem nesse seu governo interino, que ele vai se tornar governo efetivo. E por isso, vou lhe pedir para 2023, para que possamos fazer com que o Tocantins seja tocado de maneira certa e correta. Da maneira que nós desejamos, nós que temos amor a este estado”.

“Vamos planejar para que a partir do ano de 2023, nós possamos sair do planejamento e dar de presente a comunidade da região sudeste e aos portuenses uma sede nova para o Hospital Regional de Porto Nacional, defendeu Valdemar”.