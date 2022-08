“Nossa reunião com deputado Valdemar Júnior virou um grande comício. Ao lado do governador Wanderlei Barbosa, do nosso candidato a vice Laurez Moreira e diversos líderes do estado, prestigiei a inauguração do comitê do amigo e deputado estadual Valdemar. Que anunciou nossa dobrada em Palmas e Porto Nacional. Momento de emoção em minha trajetória política e fortalecimento de nossa candidatura”, destacou Alexandre Guimarães.