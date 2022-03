Share on Twitter

Share on Facebook

O Deputado Federal, Carlos Gaguim, declarou que o senador Eduardo Gomes (MDB) deve assumir nos próximos dias uma vaga de ministro no governo do presidente Bolsonaro. O discurso de Gaguim aconteceu durante cerimônia da assinatura da ordem de serviço de ampliação do Ceasa de Gurupi.

Por Régis Caio

“Pela sua competência e pelo seu empenho de ajudar não só o Tocantins, mas o Brasil, você vai ser logo nomeado como ministro do governo Bolsonaro, não tenho dúvidas disso e vai fazer um bom resultado”, disse Gaguim.

Nos bastidores da política, Gomes é cotado para assumir o Ministério do Trabalho ou da Cidadania.