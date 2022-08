Por Redação

Filho de Dianópolis, com raízes em Almas e Porto Alegre do Tocantins, cresceu na região, ao lado de seus pais e irmãos, sempre pautando sua vida nos princípios familiares.

Desde a adolescência se destacava no meio dos amigos e familiares pelo seu perfil dedicado ao trabalho e estudos. Formou-se em administração de empresas pela Universidade Internacional Uninter e em direito pela Universidade Estadual do Tocantins, em 2016, passando no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 2018.

Advogado atuante na região Sudeste, se destaca também pela prestação de vários serviços junto à comunidade. “Comecei a trabalhar muito cedo, meu primeiro emprego foi em uma lanchonete, de onde trilhei outros caminhos, a exemplo de cobrar de ônibus, de onde sai para atuar em uma concessionária de veículos, onde conquistei minha independência financeira”, lembra Júnior Trindade.

O perfil do jovem empreendedor, fez com que Júnior Trindade se destacasse também para o meio político, quando em 2008 foi convidado a disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Dianópolis, vencendo a primeira eleição em 2012. “O convite partiu de um grande amigo, o Padre Jackson. Naquela época já atuava em grupos da Paróquia de São José de Dianópolis e outros movimentos da comunidade. Sempre busquei servir as pessoas de alguma forma e daí em diante, com o pedido também de outros amigos, colocamos nosso nome à disposição. E hoje, estamos no nosso terceiro mandato como vereador na Terra das Dianas”, destacou Trindade.

De lá para cá, o jovem advogado e parlamentar foi se destacando no cenário político municipal e regional, despontando em rodas de conversas e em grupos políticos como um nome para representar a região Sudeste no cenário político estadual.

Em uma reunião na Capital com o então candidato a governador, Ronaldo Dimas, em abril do ano passado, recebeu o convite para compor um grupo para as eleições de 2022, para ser lançado candidato a federal. “Fiquei muito feliz e honrado. Aceitei o convite com esse objetivo, de ajudar o Tocantins e representar o meu Sudeste”, lembrou Júnior Trindade.

Oficialmente candidato a Deputado Federal, Júnior Trindade é hoje, o único nome da região Sudeste, das Serras Gerais, buscando uma vaga na Câmara Federal. “A gente sabe da necessidade de uma representação para a nossa região. Para isso, é preciso união entre as classes, entre os municípios que compõem a nossa região. Conheço a realidade daqui e sei que posso trabalhar pelo Sudeste e representar muito bem cada cidade, cada cidadão, com trabalho, respeito e dedicação”, argumentou.

Casado com Etelvina Alves Trindade, é pai de três meninas: Paula, Gabriela e Letícia. “A família sempre foi e sempre será a base! Sou grato a Deus por ter e poder contar com elas, com todos que têm me ajudado construir esse caminho na política do Sudeste”, declarou.

Trindade lembra a importância do voto e frisa. “Iniciamos hoje, uma importante caminhada rumo à Câmara Federal, com responsabilidade, trabalho e muito compromisso. O Tocantins e sobretudo o Sudeste, pode e vai crescer muito com o nosso mandato. Peço o apoio da nossa região neste projeto que é do povo. Esse projeto vai mudar e transformar a nossa região. A política do Sudeste precisa de representação. Nestes 45 dias vamos fortalecer essa necessidade de transformação e representatividade”, finalizou.