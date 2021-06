A senadora Kátia Abreu (PP-TO) afirmou nesta terça-feira (01) que o único campeonato que o governo Bolsonaro deveria estar apoiando é o da vacina, após anúncio do governo federal de sediar a Copa América.

por Régis Caio

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, durante solenidade no Ministério da Saúde, que o Brasil será a sede da Copa América. Segundo Bolsonaro, os governadores de Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e “um quinto que chegou um pouco atrasado” aceitaram receber jogos da competição a partir do próximo dia 13. Ele não mencionou o quinto estado.

O anúncio gerou revolta por parte da senadora Kátia Abreu. “É revoltante o apoio do governo para a realização da Copa América no Brasil em meio ao caos que vivemos. o único campeonato que o governo Bolsonaro deveria estar apoiando é o da vacina”, disse.