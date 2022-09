Por Wesley Silas

Por meio de nota, o União Brasil, presidido pela deputada federal e candidata ao Senado, lamentou o anúncio da desistência do candidato Ygor Cortez de disputar uma das vagas de deputado federal pelo Tocantins nestas eleições e afirmou que repassou R$ 550 mil de fundo eleitoral para Ygor Cortez e que o candidato a deputado federal Rodrigo Maciel, recebeu R$ 600 mil do Fundo Eleitoral do União Brasil

“O partido respeita a decisão e reforça sua importância no processo de mudança no Tocantins, iniciado pelo governador Wanderlei Barbosa e que seguirá ao Senado com a eleição de Professora Dorinha”.

“Sobre as notícias mentirosas propagadas por adversários sobre o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, o União Brasil esclarece que repassou ao candidato Ygor Cortez o valor de R$ 550 mil, sendo R$ 450 mil enviados pelo Diretório Nacional e R$ 100 mil pelo Diretório Estadual”, declarou o União Brasil e acrescentou que não deixou de repassar Fundo Eleitoral para o candidato a federal Rodrigo Maciel (UB) que deixou Dorinha para apoiar Amastha (PSB)

Confira a nota:

NOTA À IMPRENSA

O União Brasil lamenta o anúncio da desistência do candidato Ygor Cortez de disputar uma das vagas de deputado federal pelo Tocantins nestas eleições. O partido respeita a decisão e reforça sua importância no processo de mudança no Tocantins, iniciado pelo governador Wanderlei Barbosa e que seguirá ao Senado com a eleição de Professora Dorinha.

Sobre as notícias mentirosas propagadas por adversários sobre o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, o União Brasil esclarece que repassou ao candidato Ygor Cortez o valor de R$ 550 mil, sendo R$ 450 mil enviados pelo Diretório Nacional e R$ 100 mil pelo Diretório Estadual, conforme prestação de contas divulgada oficialmente pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O União Brasil ressalta que o Fundo Eleitoral é financiado com dinheiro público e por isso adotará medidas legais para exigir a prestação de contas integral desse recurso em respeito ao erário público e a sociedade brasileira. O mesmo ocorrerá com os demais candidatos que desistiram da disputa.

Tal medida também será adotada com o candidato a deputado federal Rodrigo Maciel, que recebeu R$ 600 mil do Fundo Eleitoral do União Brasil e que mesmo assim feriu a regra de fidelidade estabelecida pelo Estatuto do Partido.

O União Brasil esclarece ainda que a distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral é feita pelo Diretório Nacional do Partido seguindo regras rígidas que constam no Estatuto do União Brasil e que levam em consideração sobretudo os critérios definidos pela Legislação Eleitoral que dizem respeito à política de cotas, assim como utiliza um programa de integridade e compliance para definir princípios que avaliam a viabilidade eleitoral do candidato, seu desempenho político, o comprometimento com a candidatura, o volume de campanha, entre outros critérios que dão transparência ao processo e determinam o cuidado com o dinheiro público do Fundo Eleitoral.

O União Brasil, o maior partido do país, destaca ainda que preza pela transparência e pela correção de suas ações, respeitando, acima de tudo, o compromisso com o bem público e com a sociedade brasileira.

DIRETÓRIO NACIONAL DO UNIÃO BRASIL