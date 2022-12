Por Redação

Primeiro presidente da República do Brasil eleito pela terceira vez e com maior número de votos da história, Lula teve como uma das marcas de suas gestões anteriores a expansão do acesso ao ensino superior e, em especial, das universidades federais, com políticas públicas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), entre outras.

O reitor e relator da proposta justificou a concessão considerando todo o histórico de apoio do presidente às universidades federais e, em especial, o contexto de comemorações dos 20 anos de implantação da UFT em 2023. A UFT foi criada no ano 2000 e implantada em 2003, no primeiro ano do primeiro mandato de Lula.