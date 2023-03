Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Ubiratan já comandou o sindicato entre 2017 e 2020. A chapa de situação, encabeçada por Naídes César Silva, foi a segunda colocada, com 414 votos; e o outro grupo de oposição, com o ex-vereador de Palmas Hélio Santana na presidência, ficou em terceiro, com 119 votos.