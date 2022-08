Pré-candidato aprovado em convenção do Partido dos Trabalhadores, ele informou que a decisão foi tomada em comum acordo com o partido e alegou motivos pessoais. ” Me sinto honrado por ter meu nome aprovado na Assembleia do Partido dos Trabalhadores, mas após inúmeras conversas que mantive no seio familiar, entre amigos mais próximos e lideranças, por motivos pessoais, decidimos juntos pela retirada da minha candidatura no pleito eleitoral deste ano”, argumentou.

Na carta, o parlamentar enfatiza, “Como sempre tenho falado, na vida, assim como na política, a vitória e as decisões assertivas, estão sempre atreladas na estratégia de saber recuar no momento certo, para que elas façam a diferença no futuro”, declarou Tuca Lula.

Tuca Lula desejou sorte aos colegas que permanecem na disputa. “Aproveito para desejar sorte aos colegas candidatos, pedindo a Deus que abençoe cada um em seus projetos”, afirmou.

O vereador agradeceu.

“Agradeço desde já a minha família, aos amigos mais próximos, a sociedade dianopolina, a todo o meu Sudeste e claro, ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do nosso presidente municipal, Francisco Viana, ao prefeito e amigo, José Salomão, e todos aqueles que nos manifestaram apoio neste projeto que, neste momento, apenas está sendo amadurecido para um futuro próximo”, destaca.

Formado em Administração Pública pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), Amilton Pereira dos Santos “Tuca Lula do Ferro Velho”, foi presidente do Partido dos Trabalhadores por dois mandatos em Dianópolis, pai de quatro filhos: Letícia, Matheus, Murilo e Tiago, é vereador pelo PT em Dianópolis por três mandatos e ex-presidente da Câmara. “Continuo trabalhando firmemente na Câmara Municipal de Dianópolis, exercendo com dedicação o mandato que o povo me confiou, na certeza de que, juntos, seguiremos contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade”, finalizou.

“Carta aberta à Sociedade”

Minha vida sempre foi pautada pela transparência, conciliando meus princípios com o anseio do povo para o qual sirvo.

Formado em Administração Pública pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), fui presidente do Partido dos Trabalhadores por dois mandatos em Dianópolis, pai de quatro filhos: Letícia, Matheus, Murilo e Tiago, vereador pelo PT em Dianópolis por três mandatos e ex-presidente da Câmara, venho cumprindo com honradez minhas atribuições, sem sucumbir a pressões antidemocráticas, pautando sempre o meu trabalho à serviço da sociedade dianopolina, cumprindo com o papel para o qual essa sociedade me confiou.

Neste ano de 2022, em que vivemos mais uma disputa eleitoral, disponibilizei meu nome para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do nosso Tocantins. Desde o princípio, meu nome foi pautado pelo partido, bem como pelo prefeito de Dianópolis, José Salomão e todo grupo, como a escolha para representar o Sudeste nestas eleições, como candidato a Deputado Estadual.

Me sinto honrado por ter meu nome aprovado na Assembleia do Partido dos Trabalhadores, mas após inúmeras conversas que mantive no seio familiar, entre amigos mais próximos e lideranças, por motivos pessoais, decidimos juntos pela retirada da minha candidatura no pleito eleitoral deste ano.

Como sempre tenho falado, na vida, assim como na política, a vitória e as decisões assertivas, estão sempre atreladas na estratégia de saber recuar no momento certo, para que elas façam a diferença no futuro.

Com o coração cheio de gratidão e a consciência serena, agradeço desde já a minha família, aos amigos mais próximos, a sociedade dianopolina, a todo o meu Sudeste e claro, ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do nosso presidente municipal, Francisco Viana, ao prefeito e amigo, José Salomão, e todos aqueles que nos manifestaram apoio neste projeto que, neste momento, apenas está sendo amadurecido para um futuro próximo.

Continuo trabalhando firmemente na Câmara Municipal de Dianópolis, exercendo com dedicação o mandato que o povo me confiou, na certeza de que, juntos, seguiremos contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Aproveito para desejar sorte aos colegas candidatos, pedindo a Deus que abençoe cada um em seus projetos.

Portanto, a partir deste momento, confirmo o meu desligamento como candidato a deputado estadual, na campanha eleitoral deste ano, assumindo o compromisso de continuar servindo ao povo da minha amada Dianópolis.

Dianópolis, Tocantins 17 de Agosto de 2022

Amilton Pereira dos Santos – Tuca Lula do Ferro Velho