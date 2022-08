Share on Twitter

Por Redação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta sexta-feira, 5, que o pré-candidato ao Senado Ataídes Oliveira segue sendo o presidente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) no Tocantins. Nesta semana, por causa de um imbróglio jurídico envolvendo os dirigentes nacionais da legenda cogitou-se a possibilidade de mudança na composição do partido, o que não se concretizou.

A convenção que confirmará o nome de Ataídes como candidato ao Senado Federal está confirmada para acontecer nesta sexta-feira, 5, a partir das 15 horas, no Escritório Político da campanha, que fica situado na Avenida Teotônio Segurado, Quadra 201 sul, em Palmas.

O evento deve reunir centenas de pessoas que apoiam o pré-candidato. Ataídes tem o apoio declarado de mais de 800 vereadores (as), além de prefeitos, vice-prefeitos, suplentes de vereadores e lideranças municipais. “Formamos um grupo forte, competitivo e com chances reais de vitória no dia 2 de outubro”, assegurou.

O certidão do TSE está disponível no link: https://sgip3.tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/orgaoPartidario?id=426908&tipoCertidao=1&isAtivo=