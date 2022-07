por Redação

A chegada dos dois ao local foi comemorada por populares que cercaram Dorinha, Wanderlei e um grupo grande de deputados e prefeitos quando desembarcarem na ATM. A multidão acompanhou Dorinha e Wanderlei até o palco, quando foram recepcionados com entusiasmo pelas centenas de pessoas que lotaram o auditório.

Em seu discurso, Dorinha agradeceu o apoio de todos e disse que o União Brasil escolheu estar com o governador Wanderlei pelo bem do Tocantins.

“O nosso partido (UB) se orgulha de ter um governador que conhece realmente o Tocantins e nosso povo, que trata as pessoas com respeito, que pode olhar nos olhos de cada tocantinense de igual para igual e de maneira honrada, que vem trabalhando pelo bem de todos”, afirmou Dorinha.

A pré-candidata ao Senado pelo União Brasil ainda reforçou o compromisso que tem com o futuro do Tocantins. “Nosso trabalho é feito com honestidade e responsabilidade, na defensa daqueles que não têm voz e que estão excluídos na sociedade. Meu trabalho sempre foi feito pensando no cuidado com as pessoas e pelo melhor para o nosso Estado”, enfatizou Dorinha.

O governador, Wanderlei Barbosa, elogiou o trabalho realizado por Dorinha e disse que essa aliança reforça o compromisso dos dois com o Tocantins. “Sabemos da importância de Dorinha para o Tocantins e de todo o trabalho que tem realizado por nosso povo. Dorinha é uma das parlamentares mais atuantes e respeitadas do Congresso e nos orgulha muito estarmos juntos nessa caminhada. Abracem conosco essa causa, a causa do nosso Tocantins”, disse o governador Wanderlei Barbosa.

Em meio a plateia presente no evento estiveram dezenas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todas as regiões do Tocantins. Assim como a presença do deputado federal, Carlos Gaguim do União Brasil, e dos deputados estaduais Jair Farias e Vanda Monteiro do União Brasil; Leo Barbosa, Amélio Cayres, Antônio Andrade, Issam Saado, Nilton Franco, Olyntho Neto, Ricardo Aires e Valderez Castelo Branco do Republicanos; Cleiton Cardoso (Agir), Gutierres Torquato (PDT) e Vilmar de Oliveira (Solidariedade).

O segundo vice-presidente do União Brasil, prefeito de Marianópolis, Isaías Piagem, enfatizou a importância da aliança do partido com o Republicanos e a pré-candidatura à reeleição do governador Wanderlei e elogiou a postura de Dorinha na condução do partido. “Essa é uma aliança que conta com o apoio de todos do União Brasil, que tem no comando a melhor parlamentar do Tocantins, nossa professora Dorinha. Vamos abraçar essa candidatura pelo nosso Estado”, disse Piagem.

Pelo Republicanos, Hercy Filho destacou a sintonia da chapa que está sendo construída entre Dorinha e Wanderlei. “Essa candidatura tem sintonia com o povo. O Republicanos dá boas-vindas para a nossa futura senadora Dorinha”, afirmou.