da redação

Nas últimas semanas, houve intensa busca nas redes sociais de eleitores que procuravam saber se os parlamentares a quem eles elegeram teriam assinado a CPMI, que é de autoria do deputado federal André Fernandes (PL-CE). No Tocantins, os deputados federais que assinaram e apoiam a Comissão foram Carlos Gaguim (UB), Eli Borges (PL) e Vicentinho Júnior (PP).

A expectativa de Fernandes era de chegar ao número mínimo de assinaturas depois do feriado de Carnaval. No texto da CPMI de 8 de janeiro, ele argumentou que não possui dúvidas acerca da depredação do patrimônio público, e que todos os envolvidos devem ser punidos rigorosamente. “Contudo, ainda pairam no ar as incertezas acerca do ocorrido e quem de fato o planejou, o executou e se omitiu, quando por força legal deveria ter agido”, defendeu.