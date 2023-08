da redação

Vale ressaltar que a apuração e a totalização serão de inteira responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que são encarregadas de realizar o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar.

“As eleições unificadas dos conselhos tutelares em todo o Brasil são apoiados pela Justiça Eleitoral com o fornecimento de urnas eletrônicas e o apoio logístico para maior eficiência do processo eleitoral é importante destacar a importância dos conselhos municipais no apoio à criança e o adolescente e a justiça tem orgulho de poder ajudar essas instituições a realizar essas eleições com maior segurança e transparência podendo fazer uma escolha efetivamente democrática”, explica Valdenir Borges Júnior, secretário de tecnologia da informação.

ECA

Conforme estabelece o artigo 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), compete ao Ministério Público fiscalizar esses pleitos.

A escolha dos conselheiros tutelares acontece a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. O voto é sigiloso e facultativo.

Encontro

No mês de junho, os conselheiros municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) participaram da capacitação com orientações e esclarecimentos sobre o apoio ao processo eleitoral que aconteceu no auditório do Tribunal. As atividades foram ministradas pelo coordenador de sistemas eleitorais e logística, Fernando Mendonça Almeida.

Objetivos estratégicos:

1 – Aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão;

3 – Fomentar a educação política da sociedade.

Rozeane Feitosa (ASCOM/TRE-TO)