Por Redação

A segunda edição deste ano do programa permanente “+ Mulher + Democracia”, uma realização conjunta do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) em parceria com a Ouvidoria da Mulher, será no dia 12 de abril, às 14h, no município de Paranã (distante 361 km de Palmas).

“A participação efetiva da mulher no cenário político tocantinense” será o tema debatido em uma roda de conversa mediado pelas juízas do TRE-TO Ana Paula Brandão Brasil (ouvidora regional eleitoral) e a coordenadora do programa, Edssandra Barbosa da Silva.

As debatedoras que farão a troca de conhecimentos têm participação ativa no meio político da região: Natércia Bezerra Benevides e Edymée de Cássia Pereira da Costa Tocantins.

Natércia é pedagoga e vereadora (gestão 2021 a 2024), única mulher eleita pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) nas eleições de 2020. E Edymée é assistente social e foi prefeita de Paranã (Gestão 2009-2012).

O encontro acontecerá no auditório do Fórum de Paranã e será transmitida pelo canal do TRE-TO no YouTube.

Objetivo Estratégico:

3 – Fomentar a educação política da sociedade

Rozeane Feitosa (ASCOM/TRE-TO)