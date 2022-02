Por Redação

O serviço itinerante, segundo o TRE TO é para facilitar o acesso do eleitor aos serviços ofertados pelo Cartório Eleitoral, além de diminuir as filas no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral, o qual se encerra no dia 04 de maio de 2022.

O atendimento na Câmara de Cariri está acontecendo das 9h às 17h. São oferecidos os serviços de alistamento, transferência, revisão e segunda via de títulos eleitorais, bem como regularização eleitoral.

“Um serviço de extrema necessidade e importância para a nossa comunidade que tem acesso sem precisar se locomover até o Cartório Eleitoral em Gurupi. A Câmara é a casa do povo e o TRE é um parceiro que sempre nos procura para realizar os atendimentos. Pedimos a população para que venham, tirem suas dúvidas, façam seus documentos e exerçam a sua cidadania”, destacou o presidente da Câmara, professor Ederson Soares.

Os eleitores devem comparecer munidos dos seguintes documentos: originais e cópia: documento de identidade, comprovante de residência e certificado de quitação do serviço militar (para homens entre 18 e 45 anos).

Para a Transferência é necessário também comprovante de que reside, há no mínimo, 3 meses, na nova residência e ter completado 1 ano da última transferência.