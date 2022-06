por Wesley Silas

No mês de abril o procurador eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas, acolheu manifestação apresentada no Juízo Eleitoral de 1º Grau na ação que evolve o ex-governador Mauro Carlesse manifestou “pela manutenção da sentença objurgada no que tange à aplicação das sanções de cassação dos diplomas e , por conseguinte, dos mandatos da prefeita Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato e à declaração da inelegibilidade de ambos e do ex-governador Mauro Carlesse por 8 anos em virtude da prática de abuso de poder político na campanha eleitoral de 2020.

No entanto, o grupo e os advogados da prefeita Josi Nunes e de seu vice Gleydson Nato mostram que estão confiantes na anulação da decisão de primeiro grau. Para sua defesa, a prefeita Josi Nunes contratou o advogado Adwardys de Barros Vinhal, o vice prefeito contratou o advogado Rolf Vidal e o ex-governador é representado pelo advogado Juvenal Klayber.

Logo após o parecer do Procurador Eleitoral, o advogado Adwardys de Barros comentou ao Portal Atitude que a sua cliente estava “serena em sua defesa” e que pelas “provas dos autos não se pode, com o devido respeito, embasar um decreto de condenação à perda de mandato outorgado massivamente pelo povo de Gurupi. As razões esposadas no recurso demonstram a total ausência de qualquer conduta que possa ser imputada a prefeita eleita, que pautou sua campanha com base na transparência dos ideais e confiança da população de Gurupi”, comentou o advogado.

No mesmo dia advogado Juvenal Klayber, que representa o ex-governador, Mauro Carlesse, também mostrou confiança na anulação da decisão pelo TRE. “A gente tem, absoluta confiança de que todas as provas que foram produzidas nos autos levam a crer de que não houve qualquer crime praticado. Nem pelo (ex) governador, muito menos, assim pode-se dizer pela prefeita e seu vice. Tenho absoluta convicção que o Plenário do TRE reformará esta decisão e trará justiça ao caso”, comentou Juvenal Kayber.