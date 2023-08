Share on Twitter

O resultado foi 5 a 2 pró Aquiles/Elizabete. Os dois estavam cassados em 1ª Instância, desde abril de 2022, quando a 10ª Zona Eleitoral de Araguatins, emitiu veredicto favorável as ações apresentadas contra o prefeito e sua vice, pela coligação do segundo colocado, Rocha Miranda (PTB). No entanto, os acusados interpuseram recurso junto ao TRE, e conseguiram a absolvição.