por Redação

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) informa que está previsto para às 17h desta quinta-feira, dia 24, no Pleno da Corte, julgamentos de processos que figuram como réus no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado o prefeito de Araguatins (TO), Aquiles Pereira de Souza, e a vice-prefeita, Elizabeth Rocha.

O TRE-TO informa ainda que não corresponde à verdade fatos noticiados, segundo os quais, os gestores teriam sido condenados nesta quarta-feira, dia 23.

Confira neste link informações que possibilitam, de forma clara e transparente, a propagação da pauta de julgamentos na íntegra para consulta de todos os cidadãos.