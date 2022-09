por Régis Caio

O presidente do TRE-TO, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, destacou que a entidade tem feito todos os esforços para garantir que o pleito ocorra de forma tranquila e segura. “A Justiça Eleitoral do Tocantins tem funcionado diuturnamente, durante todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados em regime de plantão. Não tenham dúvidas da seriedade e do comprometimento com que atuamos para entregar eleições limpas, transparentes e legítimas aos eleitores, candidatos, advogados e partidos políticos”, disse.

Confira alguns dados interessantes do processo eleitoral no Tocantins:

Eleitorado:

Aptos: 1.094.003

5.793 indígenas

10.803 eleitores com deficiência

Locais de votação:

853 locais de votação

3.238 solicitações de voto em trânsito

Urnas Eletrônicas:

4.942 Urnas funcionais

3.957 seções eleitorais

Força de trabalho:

52 Magistrados

37 Membros do MP

336 Servidores

15.828 Mesários

7.561 Auxiliares Eleitorais

3.064 Policiais/Agentes

Processos:

– 59 DRAP’s registrados, com 53 julgados e 2 indeferidos, sendo um deles por renúncia;

– 524 Requerimentos de Registro de Candidatura, com 428 julgados, 11 indeferidos e 17 renúncias.