Nesta quinta-feira (22), a organização da sociedade civil Transparência Eleitoral Brasil estará em Palmas para acompanhar a cerimônia de lacração de urnas eletrônicas no Tribunal Regional Eleitoral. A ONG está mobilizando cerca de 100 membros para percorrer zonas eleitorais de todas as unidades da federação e está à disposição para falar com a imprensa.

A lacração consiste em introduzir nas urnas o software com o sistema de votação já lacrado pelo TSE e é uma das etapas do longo processo para garantir a segurança e confiabilidade das urnas. Nas eleições municipais de 2020, a Transparência Eleitoral foi a primeira ONG a fazer uma Missão de Observação Eleitoral Nacional.