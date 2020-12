Transição | Josi Nunes defende celeridade no credenciamento do campus da UnirG em Paraíso junto a reitoria e presidente da fundação

A prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), se reuniu na manhã desta segunda-feira, 30, com representantes da reitoria da Universidade UnirG de Gurupi. “Em nossa gestão trabalharemos em parceria com a UnirG, sempre com muito diálogo, de maneira transparente para que a instituição possa crescer com independência, autonomia e liberdade, de uma forma unificada. E mesmo antes da eleição já estávamos trabalhando, junto com nossos parceiros, para ajudar nesse processo de expansão por entendermos que o crescimento da UnirG é também o crescimento de Gurupi”, disse a prefeita eleita Josi Nunes em a reunião a reitora da Unirg, Sara Falcão

Conforme informações da assessoria da prefeita eleita, o encontro foi para falar do processo de transição de governo e também para reiterar a importância da parceria entre a Unirg e o município.

Durante a reunião a reitora da Unirg, Sara Falcão, apresentou algumas demandas da Universidade.

“É extremamente significante receber a prefeita eleita na instituição e colocar a ela que estamos disponíveis para fazer todas as parcerias, tanto pela UnirG quanto pelo município. Nós acreditamos que temos muito a crescer e a prefeita se colocou à disposição, assim como a UnirG, através de toda nossa equipe e da comunidade acadêmica, em estarmos juntos colaborando para esse crescimento não só em Gurupi, mas em todo o estado do Tocantins”, declarou a reitora.

A expansão da universidade de Gurupi também foi um dos pontos abordados nesta reunião. Tramita no Conselho Estadual de Educação (CEE) o processo de autorização do curso de Medicina e credenciamento do campus da UnirG em Paraíso do Tocantins e a prefeita eleita intermediou junto com a secretária estadual de Educação, Adriana Aguiar, quanto ao andamento desse processo, que já teve prosseguimento. Segundo a reitora da UnirG, o CEE já autorizou o credenciamento do campus de Paraíso e a previsão é que até o final do mês de dezembro a Universidade de Gurupi receba a visita dos conselheiros para a autorização do curso de Medicina.

Também participaram da reunião: o membro da comissão de transição de governo, o advogado Thiago Miranda; Me. Jeann Bruno Ferreira – Vice-reitor (a partir de 2021); Ma. Mireia Aparecida Bezerra – Pró-reitora de de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil (a partir de 2021); Drª Rise Rank – Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação (atual gestão); Dr. Fábio Pegoraro – Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação (a partir de 2021); Me. Eduardo Miranda – Pró-reitor de Graduação e Extensão; Ma. Joana Estela – Assessora da Pró-reitoria de Graduação; Raniere Fernandes Moura – Assessor Jurídico da UnirG.

Visita Presidente da Fundação UnirG

Ainda nesta segunda-feira Josi Nunes visitou o presidente da fundação UnirG, Thiago Benfica, onde também falou sobre o processo de transição de governo.