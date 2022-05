Por Wesley Silas

Os trabalhos sociais do grupo do pré-candidato Eduardo Fortes não é de hoje, mas de há alguns anos em que ele tem mostrado em suas redes sociais o crescimento do projeto que ajuda famílias vulneráveis à insegurança alimentar reforçando a mesa das famílias carentes, a exemplos das incluídas no programa de transferência de renda como o antigo Bolsa Família e o atual Auxílio Brasil destinado a quase 4 mil famílias cadastradas em Gurupi e outra milhares nos 139 municípios do Tocantins em situação de extrema pobreza – obrigadas a viverem com renda mensal per capita de até R$ 105 ou as famílias em situação de pobreza desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210. São famílias que recebem benefício do Governo Federal valor médio de R$ 400,00 e para algumas famílias têm direito a parcela extra e com isso valor pode chegar ser de R$ 600 e R$ 1.000,00. Daí entra a importância do projeto do grupo de Eduardo Fortes por meio de doação de alimentos para reforça a cesta básica que hoje custa, em média, R$ 600,00.

Cavalgada

Estas trabalhos sociais repercutem por onde o grupo de Fortes passa. Um exemplo foi a comitiva do grupo Cooprefrigu Foods, representado pela família Stival e amigos como Aelton Camargo, e os exemplos dos trabalhos sociais se tornaram vitrine para vários políticos de outras regiões, como aconteceu durante a 23ª Cavalgada que deu o ponta pé inicial da 48ª Expo Gurupi.

A cavalgada começou por volta das 17h e encerrou por volta das 19h com chegada no Parque de Exposições João Lisboa da Cruz, onde é realizada a Festa Agropecuária de Gurupi. Eduardo Fortes destaca a importância deste grande evento agropecuária do município.

“A cavalgada já é tradicional, que cresceu e se inseriu com força no nosso calendário cultural. A cavalgada e a pecuária de Gurupi, são uma das mais tradicionais festas agropecuárias da Região Sul do estado, segue até o dia 4 de junho com shows artísticos, rodeio e exposições de animais. O evento apresenta como uma das manifestações culturais que contribuem na formação de identidade de um povo, como também fomenta emprego e renda a população local”, ressaltou.