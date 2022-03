Deputado estadual e presidente da Assembleia, Antônio Andrade assumiu como vice-presidente do União Brasil/TO, partido que será liderado no estado pela deputada federal Professora Dorinha. Porém Andrade declarou que caminha para apoiar o governador Wanderlei Barbosa.

por Régis Caio

O Presidente da Assembleia declarou durante entrevista a Rádio Nova FM de Gurupi, na última semana, que mesmo estando no União Brasil ele vai apoiar o governador Wanderlei Barbosa. “Tenho compromisso com Governador Wanderlei Barbosa, sou da base do governo e já conversei com ele sobre minha situação e ele não mistura as coisas”, disse.

A presidente do UB, Professora Dorinha, é pré-candidata ao senado e deve acompanhar o grupo do senador Eduardo Gomes e do ex-prefeito Ronaldo Dimas.