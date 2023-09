Wanderlei pede ao ministro para que governo federal duplique BR-153 de Aliança até Aguiarnópolis 

da redação

Ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta segunda-feira, 25, em Gurupi, região sul do Estado, da solenidade de assinatura do início das obras de duplicação da BR-153, nos perímetros urbanos de Gurupi e Aliança do Tocantins.

Durante discurso, o governador falou do potencial que a rodovia tem para o estado e solicitou sua duplicação por completo. “Ministro queremos que o governo federal olhe com carinho para a BR-153, pois ela corta todo o estado de norte a sul. Pedimos também apoio para sua duplicação de Aliança até Aguiarnópolis (na divisa com Maranhão) facilitando assim o escoamento da produção e evitar acidentes”, disse o governador.