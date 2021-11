Governador em exercício, Wanderlei Barbosa atendeu a comunidade jalapoeira e durante discurso cancelou a Concessão de Serviços Turísticos do Parque Estadual do Jalapão.

por Régis Caio

O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, anunciou na manhã desta terça-feira (30) que a concessão do Parque Estadual do jalapão está cancelada. A informação foi publicada nas redes sociais do governo do Tocantins. O processo foi iniciado por Mauro Carlesse (PSL), afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e acabou sendo rodeado de polêmicas desde a aprovação tumultuada na Assembleia Legislativa, em agosto deste ano.