O deputado federal Vicentinho Júnior (PL) afirmou em nota que o motivo do adiamento foi devido ao decreto municipal que impede a aglomeração de mais de 150 pessoas em locais fechados na cidade.

da redação

Confira a Nota

Diante de algumas informações desencontradas sobre o adiamento do lançamento do Programa DNA do Brasil, que aconteceria nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, o deputado federal Vicentinho Júnior esclarece que:

Executado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecacce), o Programa será implantado em 63 municípios tocantinenses e beneficiará mais de 46 mil crianças e jovens matriculados na rede pública de ensino. Para a implantação e execução do programa foram destinados R$ 19 milhões, destes R$ 14 milhões garantidos pelo parlamentar.

O Programa DNA do Brasil envolve profissionais de várias áreas, visando o desenvolvimento integral do aluno. Além das equipes pedagógicas escolares dos municípios, que atuarão diretamente no Programa o projeto prevê a contratação de 73 profissionais tocantinenses, sendo psicólogos, dentistas, assistentes socais, nutricionistas, pesquisadores mestres e doutores.

As capacitações destas equipes aconteceriam no dia 4 de fevereiro, pela manhã, mas diante do Decreto Municipal nº 790, de 15 de setembro de 2021, que proíbe a aglomeração de mais de 150 pessoas em locais fechados a equipe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Idecacce e Prefeitura de Porto Nacional consideraram prudente adiar o evento de lançamento para que não houvesse um aumento significativo no número de casos da Covid-19, no Tocantins.

Com o objetivo de não prejudicar a execução das atividades, bem como contratação e formação destes profissionais, o Idecacce trabalha em uma nova logística para as capacitações destas equipes e início das atividades nas escolas. Assim sendo, o lançamento oficial está previsto para o dia 22 de março.

Vicentinho Júnior

Deputado federal