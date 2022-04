A Copa do Brasil mostra que não é só futebol. A competição mais democrática do país serve para conhecer histórias do povo brasileiro. Na partida entre Tocantinópolis e Atlhético-PR, torcedores da equipe paranaense mobilizaram as redes sociais e fizeram um gesto de amor ao próximo ajudando a vendedora de lanches, dona Ione, que comercializa seus produtos em frente ao estádio Ribeirão em Tocantinópolis e que tem o sonho de comprar sua fritadeira que tanto almeja. “Isso aí Torcida, faz o pix, que seja simbólico. Dia de vendas inesquecível pra ela”, relatou um dos torcedores do Atlhético nas redes sociais.

por Régis Caio

Dona Ione é vendedora de lanches em Tocantinópolis, um exemplo de mulher trabalhadora. Todos os dias ela acorda cedo para vender vatapá e sanduíche natural e uma foto dela vendendo seus produtos e com a chave pix inserida na caixa de isopor foi tirada por torcedores do Atlético-PR antes do início da partida desta última quarta-feira (20), de repente a publicação viralizou entre os torcedores do furacão, que começaram a fazer uma campanha “Ajude a Tia do Pix”.

A campanha repercutiu e torcedores de outras equipes do Brasil passaram também a ajudá-la. “Que Deus ajude ela arrumar a moto dela e comprar a fritadeira que tanto quer, aqui nunca será só futebol. Pessoal tão ajudando uma pessoa maravilhosa e muito batalhadora, esta tocantinense merece”, disse um dos torcedores. “Parabéns a torcida do Athlético, gremista aqui também contribuindo com um pix para a tia do lanche de Tocantinópolis”.

Até o início da manhã desta quinta-feira (21) a Dona Ione já tinha em sua conta mais de R$ 20 mil reais. “Sou de Tocantinópolis conheço a “tia do pix” minha amiga de longas datas, aliás aqui na cidade todos se conhecem. Obrigado a todos torcedores pela força, pois realmente ela precisa muito e é uma guerreira”, declarou um amigo da vendedora.